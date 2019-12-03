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Elbistan'da polislerden engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediyesi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Elbistan'da polislerden engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediyesi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.


Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince, okullarda başlatılan kampanyada toplanan mavi kapaklar ile alınan tekerlekli sandalye, dört yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle yürüme zorluğu çeken 67 yaşındaki Arif Doğru'ya verildi.


Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık ile polis memurları Ahmet Kaya ve Ercan Elcik, evine gittikleri Doğru'ya tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Polislere teşekkür eden Arif Doğru, "Birinin yardımı olmadan dışarı çıkamaz hale gelmiştim. Temin edilen tekerlekli sandalye ile kendi işimi kendim yapacağım. Evimin ihtiyaçlarını görmek için dışarı çıkabileceğim. Polislerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Komiser yardımcısı Bilal Tekbıyık ise "Bir Kapak Bir Umut' kampanyası ile ilçemizdeki okullarımıza bıraktığımız kutularda 100 bin mavi kapak biriktirildi. Elde ettiğimiz kapaklar ile tekerlekli sandalye alarak Dünya Engelliler Günü'nde Arif Bey'i mutlu etmek istedik. İyi günlerde kullansın. Emeği geçen öğrencilerimize, polis memurlarımıza ve duyarlı davranan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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