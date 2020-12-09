Elbistan'da polisten sürücülere yaya önceliği konusunda uyarı - Son Dakika

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı ile Dulkadiroğlu Caddesi'nde uygulama yapıldı.

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