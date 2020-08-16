Elbistan'da pompalı tüfekle saldırı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Elbistan'da pompalı tüfekle saldırı: 2 ağır yaralı

Elbistan'da pompalı tüfekle saldırı: 2 ağır yaralı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir araçtaki 2 şahıs, kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Elbistan'da pompalı tüfekle saldırı: 2 ağır yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir araçtaki 2 şahıs, kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay, Kızılcaoba Mahallesi Gariplik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 01 DFT 09 plakalı otomobili durduran kimliği belirsiz kişiler, araçtaki B.A. ve S.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kendi otomobillerindeki pompalı tüfeği alan kimliği belirsiz kişiler, B.A. ve 33 yaşındaki S.Ş.nin üzerine mermi yağdırdı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kişi kanlar içerisinde kaldı. Yaralı şahıslardan biri düğün salonuna diğeri ise akaryakıt istasyonuna sığındı. Şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Durumları ağır olan yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk edildi. Olayın, eski bir husumet nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Elbistan'da pompalı tüfekle saldırı: 2 ağır yaralı

Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 03:23

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elbistan'da pompalı tüfekle saldırı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi         
20:17
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor         
19:38
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim         
19:18
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı         
19:12
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı         
18:15
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı         
17:09
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı         
15:16
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü         
14:55
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı         
13:42
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin         
12:43
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı         
11:51
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem         
11:13
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada         
10:43
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?         
10:13
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı         
10:09
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler 4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler         
10:06
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı         
09:42
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti         
09:30
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada         
09:15
Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu         
07:28
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2020 09:58:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elbistan'da pompalı tüfekle saldırı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei