Elbistan'da "Poşet-Board Şenliği"

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "Poşet-Board Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "Poşet-Board Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Arazi araçları ile çıktıkları karla kaplı Gerdek Yaylası'nda poşetler ve tahta kızaklarla kayan gençler, gönüllerince zaman geçirdi.



Elbistan ve çevresini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Gençlik Merkezi tarafından sürdürülen 'Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım' projesi sayesinde gençlerin en büyük eğlencesi oldu. Elbistan Gençlik Merkezi'ne üye 50 genç, kayak merkezine gitme imkanları olmasa da Gerdek Yaylası'nı kayak pistine çevirdi. "Poşet-Board Şenliği"nin düzenleneceği Gerdek Yaylası'na ulaşmak isteyen gençler, Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü'nün (ELOFF) 4x4 araçları ile sabah saatlerinde hareket etti. Yaklaşık bin 500 metre rakımdaki yaylada, şenlik için arazi araçları ile pist açıldı. Pistin açılmasını sabırsızlıkla bekleyen gençler, yanlarında getirdikleri tahta kızak, plastik leğen ve poşetlerle pistten kaymanın tadını çıkardı. Gençlerin birçoğu tahta kızaklar üzerinde durmakta zorlanırken, poşetle kayan gençler pistin sonuna kadar gitmeyi başardı. Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, ELOFF Başkanı Galip Şahin ve üyeleri de gençlerle birlikte kayarak sevinçlerine ortak oldu.



Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, okulların da tatil olmasıyla birlikte gönüllü gençlerle farklı bir gün geçirmeyi amaçladıklarını söyledi. Yılmaz, "'Poşet-Board Şenliği'ne 50 gönüllü genç ile gençlik liderlerimiz katıldı. Bu tür şenlikler başta Karadeniz olmak üzere ülkemizin birçok bölgesinde yapılıyor. Biz de ilçemizde bir ilke imza atarak böyle bir program düzenledik. Gençlerimiz, çok güzel zaman geçirdiler. Gençlerimizin karla kaplı bu yaylaya ulaşmasında araçları ile bizlere destek veren ELOFF üyelerine teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayarak gençlerimizin sevincine ortak oldular. Kayak pistinin açılması için araçları ile büyük uğraş verdiler. İnşallah bundan sonraki günlerde de bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Gençlerimizi, kötü alışkanlıklardan, okul stresinden uzak tutacak ve onlara gençliklerini hatırlatacak projelere önem vermeye çalışıyoruz. 'Poşet-Board Şenliği'ne katılan gençlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Güneşli hava eşliğinde yaklaşık 3 saat boyunca eğlenceli anlar yaşayan gençler, "Poşet-Board Şenliği"ni, kar üstünde sucuk-ekmek yiyerek tamamladı. - KAHRAMANMARAŞ

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