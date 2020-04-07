Elbistan'da şehir giriş çıkışları kapatıldı - Son Dakika

Elbistan'da şehir giriş çıkışları kapatıldı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin ilçeler arası geçişleri sınırlandırmasıyla Elbistan'da giriş çıkışlar kapatıldı.
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin ilçeler arası geçişleri sınırlandırmasıyla Elbistan'da giriş çıkışlar kapatıldı.
İlçeye giriş çıkışlarda kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüp güzergahlarını sordu.
Sürücülere alınan kararla ilgili bilgi aktarıp ilçeler arası seyahatin birinci derece yakın akraba cenazesi, sağlık, iş, görev sebepleri dışında sınırlandırıldığını belirterek, kendilerini şehir dışına çıkmamaları hususunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:02 Kaynak: AA
Son Dakika Maske takmadığı için 1000 lira ceza kesilen taksici: Ücretsiz maske nerede Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para? Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti