Elbistan'da şehir giriş çıkışları kapatıldı - Son Dakika

Sürücülere alınan kararla ilgili bilgi aktarıp ilçeler arası seyahatin birinci derece yakın akraba cenazesi, sağlık, iş, görev sebepleri dışında sınırlandırıldığını belirterek, kendilerini şehir dışına çıkmamaları hususunda uyardı.

İlçeye giriş çıkışlarda kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüp güzergahlarını sordu.

Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin ilçeler arası geçişleri sınırlandırmasıyla Elbistan 'da giriş çıkışlar kapatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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