Son Dakika Haberleri: Elbistan'da Şehitler Ormanına 800 Fidan Dikildi

Elbistan'da Şehitler Ormanına 800 Fidan Dikildi

43 dakika önce

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince "180. yıla özel 180 bin fidan" kampanyası kapsamında şehitler ormanına 800 fidan dikildi.

Elbistan'da Şehitler Ormanına 800 Fidan Dikildi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince "180. yıla özel 180 bin fidan" kampanyası kapsamında şehitler ormanına 800 fidan dikildi.

Etkinliğe, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Elbistan Cezaevi Bölük Komutanlığı ekipleri, Elbistan Kaymakamlığı, kamu müdürlükleri, şehit aileleri ve Tema vakfı üyeleri katıldı.

Ekipler tarafından Elbistan Şehitler Ormanına 800 fidan dikildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

Jandarma, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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