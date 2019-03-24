Elbistan'da Şehitler Ormanına 800 Fidan Dikildi
43 dakika önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince "180. yıla özel 180 bin fidan" kampanyası kapsamında şehitler ormanına 800 fidan dikildi.
Kahramanmaraş
'ta jandarma ekiplerince "180. yıla özel 180 bin fidan" kampanyası kapsamında şehitler ormanına 800 fidan dikildi.
Etkinliğe, Kahramanmaraş İl Jandarma
Komutanlığı, Elbistan
İlçe Jandarma Komutanlığı, Elbistan Cezaevi Bölük Komutanlığı ekipleri, Elbistan Kaymakamlığı, kamu müdürlükleri, şehit aileleri ve Tema
vakfı üyeleri katıldı.
Ekipler tarafından Elbistan Şehitler Ormanına 800 fidan dikildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:36 Kaynak: İHA
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