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Elbistan'da, servet değerinde sahte dolar ve TL ele geçirildi - Son Dakika

Elbistan'da, servet değerinde sahte dolar ve TL ele geçirildi

14.02.2022 17:29
Elbistan'da, servet değerinde sahte dolar ve TL ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda servet değerinde olan 300 bin ABD doları ile toplam 135 bin lira değerinde sahte para ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda servet değerinde olan 300 bin ABD doları ile toplam 135 bin lira değerinde sahte para ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, son dönemde parada sahtecilik yapanları adeta kıskaca aldı. Kalpazanlığın önüne geçmek için her ipucunu değerlendiren KOM ekipleri, 2021 yılı Mayıs ayında düzenledikleri operasyonda, çok sayıda sahte Türk lirası ile sahte ABD doları basımında kullanılan filigranlı kağıt ile baskı malzemeleri sahte ehliyetler, sahte yurt dışı vize evrakları ve sahte pasaporta ait malzemeler ele geçirmişti. Operasyon sonucunda 1 şüpheli tutuklanmıştı.

Aynı operasyonun devamı niteliğindeki çalışmada ise tutuklu olarak yargılanan şahsın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi doğrultusunda sakladığı sahte 300 bin ABD Doları ile 40 bin Türk lirası sahte paraya el konuldu. Ayrıca, sahte paraların basımında kullanılan levhalar da ele geçirilmiş oldu.

Bir başka operasyonda 50'lik banknotlar halinde 20 bin lira sahte para ele geçiren KOM Grup Amirliği ekipleri, bu çalışmanın devamını niteliğindeki operasyonla kalpazanların paraları piyasaya sürme hevesini kursaklarında bıraktı. Operasyon sonucunda 100'lük banknotlar halinde 75 bin lira değerinde sahte para ele geçirildi.

Söz konusu parada sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Rekor seviyede sahte para ele geçirerek kalpazanlığa göz açtırmayan ekipler, son dönemde yapmış oldukları çalışmalar sonucunda toplam 4 milyon 100 bin liraya yakın sahte paraya el koymuş oldu.

KOM Grup Amirliği ekiplerinin, bu yöndeki çalışmalarının aralıksız olarak süreceği ve vatandaşları sahte parayla mağdur etmek isteyenlere fırsat verilmeyeceği vurgulandı.

(Murat Sürücü/İHA)

Elbistan'da, servet değerinde sahte dolar ve TL ele geçirildi
Elbistan'da, servet değerinde sahte dolar ve TL ele geçirildi
Elbistan'da, servet değerinde sahte dolar ve TL ele geçirildi

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kahramanmaraş, Elbistan, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elbistan'da, servet değerinde sahte dolar ve TL ele geçirildi - Son Dakika


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