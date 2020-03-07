Elbistan'da silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elbistan'da silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika

Elbistan'da silahlı saldırı: 2 ölü

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde İbrahim Söğütlü (28) ve Yusuf Çoban (29), otomobilde uğradıkları silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Elbistan'da silahlı saldırı: 2 ölü, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde İbrahim Söğütlü (28) ve Yusuf Çoban (29), otomobilde uğradıkları silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Çoban ve İbrahim Söğütlü'nün içinde olduğu otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Söğütlü ve Çoban, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Karaelbistan, Elbistan, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:40 Kaynak: DHA
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