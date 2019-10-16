Elbistan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan B.G, plakası öğrenilemeyen bir otomobille Orhan Gazi Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin önünde bekleyen Hayrettin Demir'e ateş ederek kaçtı.
Olayda ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan B.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü Son Dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi iptal edildi Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması