Son Dakika Haberleri: Elbistan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Elbistan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Elbistan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan B.G, plakası öğrenilemeyen bir otomobille Orhan Gazi Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin önünde bekleyen Hayrettin Demir'e ateş ederek kaçtı.

Olayda ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan B.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hayrettin Demir, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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