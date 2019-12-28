Elbistan'da sim sırma işlemeciliği canlandırılıyor - Son Dakika
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Elbistan'da sim sırma işlemeciliği canlandırılıyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün sim sırma kursunda yapılan çalışmalar Sitti Mükrime Hatun Kültür Evi'nde sergileniyor.

Elbistan'da sim sırma işlemeciliği canlandırılıyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün sim sırma kursunda yapılan çalışmalar Sitti Mükrime Hatun Kültür Evi'nde sergileniyor.


Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sergiyi ziyaretinde, sim sırmanın ilk kez Sitti Mükrime Hatun'un çeyizinde yer aldığını ve dolayısı ile sim sırmanın anavatanının Elbistan olduğunu söyledi.

Elbistan'da hanımlara özel açtıkları kültür evinin adını da Sitti Mükrime Hatun koyduklarını dile getiren Gürbüz, burada kökeni Elbistan olduğu anlaşılan sim sırma çalışmalarını sergilediklerini belirtti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursunda sim sırma işlemeli birçok ürün olduğunu ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Sim sırmanın Elbistan için tarihi bir önemi vardır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşi Sitti Mükrime Hatun Dulkadiroğlu devletinin kızıdır. Elbistan'dan saraya gelin gitmiştir. Sim sırma ilk defa Sitti Mükrime Hatun'un çeyizinde kullanılmıştır. Biz de istiyoruz ki tarihten bu yana bir kültürel köprü kuralım ve atalarımızın üretmiş olduğu bu el emeği göz nuru ürünleri, geliştirdiği bu sanatı günümüze taşıyalım. Bunu önemsediğimiz için bu sergiyi de Sitti Mükrime Hatun Kültür Evi'nde yapmak istedik. Sim sırma işlemeli ürünlerin tanıtımı ile bu işe başladık. Yatırımcısıyla da buluşturmamız halinde Elbistan tarihten gelen sim sırma işlemeciliğinde yoğunlaşacaktır."

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan da sim sırmanın bölgeye ait bir el sanatı olduğunu, uzun zamandır da ihmal edildiğini söyledi.

Bu sanatı Elbistan'da tekrar canlandırabilmek için gayret gösterdiklerini belirten Doğan, "Birçok ürün elde ettik. Özellikle ayakkabı ve çantalara işleme yaptık. Çok beğeni aldı. Düzenleyeceğimiz yeni kurslarla sim sırma kültürünü ilçemizde yerleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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