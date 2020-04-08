Elbistan'da sulama kanalları temizleniyor - Son Dakika

Elbistan Belediyesi, sulama kanallarında temizlik, bakım onarım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tarımsal üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı belirtildi.

Baharın gelmesi ile birlikte su ihtiyacı olan ekinlerin zarar görmemesi amacı ile başlatılan su kanalı temizleme çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de tarım sektörünün ülke için önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Belediye olarak bu bilinçle, Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, her gün 5 mahallemizde çalışmalarını sürdürecek. İlk olarak Karaelbistan, Karahüyük, Balıkçıl, Çiçek ve Söğütlü mahallelerinde bulunan tarımsal sulama kanalları temizlenmeye başlandı. Program çerçevesinde tüm kırsal mahallelerimizdeki kanallarda çalışma yürütülecek, çiftçilerimizin talepleri en yüksek hassasiyetle karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.