Elbistan'da tedbir alınmayan düğünlerde resmi nikah kıyılmayacak - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kurallara uyulmayan düğünlerde resmi nikah kıyılmayacağını bildirdi.

Gürbüz, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığınca düğünlerde alınması gereken tedbirleri hatırlattı.

Düğünlerde gereken tedbirlerin alınmamasının halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerin yeterince uygulanmaması nedeniyle hastalığın yükselişte olduğu gözlenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikah işlemi yapılmayacaktır. Bu noktada gereken tüm hazırlıklarımız tamam. Halkımızdan sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına harfiyen uymalarını istiyoruz."