Son Dakika Haberleri: Elbistan'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 5'i Çocuk 6 Yaralı

Elbistan'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 5'i Çocuk 6 Yaralı

54 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tırın çarptığı otomobilin tarlaya girmesi sonucu meydana gelen kazada 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Elbistan'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 5'i Çocuk 6 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tırın çarptığı otomobilin tarlaya girmesi sonucu meydana gelen kazada 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan- Çoğulhan yolunun Termik Caddesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.U.'nun idaresindeki tır, önünde seyreden A.Y.'nin kullandığı 46 AAD 793 plakalı otomobili sollamak istedi. Bu sırada karşı yönden araç geldiğini fark eden tır sürücüsü, şeridine dönmek isterken otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsü A.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya girerek durabildi. Kazada, sürücü A.Y. ile otomobilde bulunan G.Y., M.Y., Y.B. G.B. ve E.B. isimli çocuklar hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis'e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:36 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa
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