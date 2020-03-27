Elbistan'da trafik ışıklarında tebessüm ettiren 'korona virüs' uyarısı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde korona virüs tehlikesine karşı duyarlılığı arttırmak için trafik sinyalizasyon sistemleriyle ilçedeki halk, yöresel ağızla 'Neeş görüyon', 'eve git' ve 'evde kal' şeklinde uyarıldı.



Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı halktaki bilinç ve farkındalık düzeyini arttırmak ve geneldeki tedbirleri yerele en iyi şekilde yayabilmek için çalışan Elbistan Belediyesi, farklı bir uygulamayı gerçekleştirdi. Elbistan Belediyesi, trafiğe çıkan araç sürücülerine 'evde kal' uyarısını sinyalizasyon sistemi ile yaptı. Belediye görevlileri, ilçe merkezindeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal", yeşil ışığa da "Eve git" yazısı yerleştirdi. Sarı ışık için de Elbistan ağzı ile "Neeş görüyon" ifadesi kullanıldı.



Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs tedbirlerimizi her alanda hayata yayıyoruz. Bu amaçla vatandaşlarımızın dikkatini çekmek ve evde kalmalarını sağlayabilmek için trafik ışıklarına Elbistan ağzıyla 'neeş görüyon', 'evde kal' ve 'eve git' ifadelerini yerleştirdik. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu virüse karşı en önemli önlem evde kalmalarıdır. Hayat eve sığar evde kalın diyoruz" denildi.



Dikkat çeken bu yöntem, halkın ilgi odağı haline gelirken, trafik ışıklarındaki yazıları gören vatandaşlar, Elbistan ağzı kullanılmasından dolayı tebessüm ederek Elbistan Belediyesi'nin korona virüs ile mücadelede yaptığı titiz çalışmalardan dolayı da teşekkürlerini dile getirdiler.



Sürücüler ise trafik ışıklarındaki yazının dikkatini çektiklerini ifade ederek vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladılar. - KAHRAMANMARAŞ