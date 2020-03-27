Elbistan'da trafik ışıklarıyla mesajda 'neeşgörüyon' - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesi Belediyesi, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evde kal çağrısı yapmak üzere, kırmızı trafik ışığına 'Evde Kal', sarıya 'neeşgörüyon', yeşile de 'eve git' yazısı ekledi.

Elbistan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çalışmalarına devam ederken, vatandaşlara sürekli yaptığı evde kal çağrısını bu defa trafik ışıkları arcılığıyla yaptı. Belediye, şehrin bazı noktalarındaki trafik ışıklarını kaldırıp, 'evde kal', 'neeşgörüyon' ve 'eve git' yazıları bulunan trafik ışıkları yerleştirdi. Kırmızı ışık yandığında ev işaretiyle evde kal yazısı yazarken, sarı ışıkta neeşgörüyon yazısı yanıyor. Araçların hareket etmeye başlamasını sağlayan yeşil ışıkta ise eve git yazısı yanıyor.

Yapılan çalışma hakkında belediyeden yapılan açıklamada koronavirüs tedbirlerini her alanda hayata taşıdıklarını, bu kapsamda vatandaşların dikkatini çekmek ve evde kalmalarını sağlayabilmek için trafik ışıklarında değişikliğe gidildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Bu çerçevede trafik ışıklarına evde kal, Elbistan dilinde çokça yer alan neeş görüyon (ne iş görüyorsun) ve eve git yazıları yazdık. Bu virüse karşı en önemli önlem evde kalmalarıdır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evde kalmalarıdır. Şunu unutmasınlar ki hayat eve sığar."