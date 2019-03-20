Son Dakika Haberleri: Elbistan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elbistan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

39 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Elbistan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.Ö. (26) idaresindeki 46 VK 644 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Hüseyin Balıkçı'nın (65) kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan Balıkçı, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balıkçı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Menderes, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
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