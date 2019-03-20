Elbistan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
39 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.Ö. (26) idaresindeki 46 VK 644 plakalı otomobil, Adnan Menderes
Bulvarı üzerinde Hüseyin Balıkçı'nın (65) kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan Balıkçı, 112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balıkçı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:02 Kaynak: AA
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