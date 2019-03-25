Son Dakika Haberleri: Elbistan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elbistan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

29 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent Ün (43) idaresindeki 46 VG 342 plakalı otomobil ile Burak Çetin'in (25) kullandığı 46 E 2634 plakalı otomobil Termik Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada ağır yalanan Burak Çetin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:18 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
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