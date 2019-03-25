Elbistan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
29 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bülent Ün (43) idaresindeki 46 VG 342 plakalı otomobil ile Burak Çetin'in (25) kullandığı 46 E 2634 plakalı otomobil Termik Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada ağır yalanan Burak Çetin, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:18 Kaynak: AA
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