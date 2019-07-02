Son Dakika Haberleri: Elbistan'da trafik kazası: 1 yaralı
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Elbistan'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı.

Elbistan'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı.

Ali Aydın idaresindeki 46 EY 658 plakalı otomobil ile Bekir Berzan Balpetek yönetimindeki 63 ZD 685 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Taşsız Tarla Caddesinde çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 13 yaşındaki Ramazan Almanç Balpetek yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:31 Kaynak: AA
Ali Aydın, Elbistan, Güncel
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