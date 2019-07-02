Elbistan'da trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı.
Elbistan
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:31 Kaynak: AA
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı. Ali Aydın
idaresindeki 46 EY 658 plakalı otomobil ile Bekir Berzan Balpetek yönetimindeki 63 ZD 685 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi
Taşsız Tarla Caddesinde çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 13 yaşındaki Ramazan Almanç Balpetek yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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