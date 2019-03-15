Son Dakika Haberleri: Elbistan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elbistan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

27 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elbistan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ali Şahin'in (22) kullandığı 46 E 0604 plakalı otomobil, Karaelbistan Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden İsmail Havan'ın (26) kullandığı plakası belirlenemeyen sepetli motosiklete arkadan çarptı.

Zafir Özgül idaresindeki 46 VG 744 plakalı otomobilin sürücüsü ise önünde kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaparak bariyerlere çarptı.

Zincirleme trafik kazasında İsmail Havan, Osman Havan (17) ile Ali Şahin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:59 Kaynak: AA

Ali Şahin, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
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