Elbistan'da usta öğreticilerle öğretmenler 18 bin maske üretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elbistan'da usta öğreticilerle öğretmenler 18 bin maske üretti - Son Dakika

Elbistan'da usta öğreticilerle öğretmenler 18 bin maske üretti

7 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi (HEM) Merkezi'nde başta resmi kurumlar olmak üzere ihtiyaca katkı sunmak amacıyla gönüllü usta öğreticiler ve öğretmenler tarafından 18 bin adet maske ve 200 de tulum üretildi.

Elbistan'da usta öğreticilerle öğretmenler 18 bin maske üretti, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi (HEM) Merkezi'nde başta resmi kurumlar olmak üzere ihtiyaca katkı sunmak amacıyla gönüllü usta öğreticiler ve öğretmenler tarafından 18 bin adet maske ve 200 de tulum üretildi.


Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, küresel bir tehdit haline gelen korona virüs salgınına karşı usta öğreticiler ve öğretmenlerin gönüllülük esasına göre tulum ve maske ürettiğini söyledi.


Öncelikli olarak resmi kurumların ihtiyacına destek olmaya yönelik bir çalışma yapıldığını belirten Doğan, "Başta fedakar sağlık çalışanlarımız olmak üzere ilçemizdeki tüm resmi kurum personelleri için yeterli miktarda maske ve tulum üretmek için kolları sıvadık" dedi.


Maske ve tulum üretiminin, tamamen gönüllü usta öğretici ve öğretmenlerin katkısı ile yapıldığını kaydeden HEM Müdürü Faruk Doğan, üretimin talebe göre devam edeceğini hatırlattı.


Devletin, tüm birimleri ile bu salgına karşı seferber olduğunun altını çizen Doğan, şöyle devam etti:


"Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu ve toplum sağlığını ciddi derecede etkileyen Covid 19 pandemisinin etkilerini en aza indirmek bulaşmanın önüne geçmek amacıyla Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak biz de maske ve tulum üretimimizi devam ettiriyoruz. Devletimiz şükürler olsun çok güçlü. Bu sürecin kahramanı olan başta sağlık çalışanlarımız ve diğer kamu personelleri ile halkımızın tüm tıbbi tedavi, hastalıktan korunma ve tüm temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda gereken hizmetler en iyi şekilde sunuluyor. Halk Eğitimi Merkezimizdeki usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimiz, bu çalışma için gönüllü oldular. Başta sağlık personellerimiz olmak üzere değişik kurumlarda görev yapanlar ve vatandaşlarımız için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."


Amaçlarının, salgına karşı alınan tedbirlere katkı sunmak olduğunu ifade eden Doğan, "Bu salgının önlenmesi ve ortadan kaldırılması için sosyal izolasyon, hijyen ve bağışıklık durumunun güçlendirilmesi, yeterli dengeli beslenme, temastan kaçınma, evde kalma ve buna benzer birçok önlem alınmaktadır. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreci, hep beraber omuz omuza vererek atlatacağımızı düşünüyoruz. Bu açıdan da bizlere düşecek her türlü görevi ve sorumluluğu seve seve yerine getirmeye hazırız. Gönüllü usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte 18 bin adet maskeye ek olarak ihtiyaca binaen 200 adet de tulum üretimi yaptık. Bu çalışmada emeğini esirgemeyen öğretmen, usta öğreticilere ve maske ve tulum dikiminde kullanılan kumaşı bize bağışlayan hayırsever işadamımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.


Maske ve tulum dikimi için gönüllü olan usta öğretici ve öğretmenler de; başta sağlık personeli olmak üzere kurumlarda görev yapanlar için ellerinden gelen çabayı göstermek istediklerini söylediler. - KAHRAMANMARAŞ

Halk Eğitimi Merkezi, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 04:06 Kaynak: İHA


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