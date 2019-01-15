Son Dakika Haberleri: Elbistan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Elbistan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

38 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elbistan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede sokak satıcıları ve uyuşturucuya yönelik başarılı operasyonlara imza atan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.K. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın ikametinin çevresinde bekleyen ekipler, G.B. isimli şahsın, H.K.'den uyuşturucu madde aldığını belirledi. Uyuşturucu maddeyi aldıktan sonra bölgeden ayrılan G.B., narkotik ekiplerince yakalandı. G.B.'nin üzerinden bir miktar bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. H.K.'yı takibe devam eden diğer narkotik ekibi, H.K. isimli başka bir şahsın da aynı şekilde uyuşturucu madde aldığını tespit ettikten sonra onu da yakaladı. Söz konusu şahsın üzerinden de bir miktar bonzai ele geçirildi. Her iki şahıs da işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonun devamında, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda H.K. da yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aracında ve evinde yapılan aramada uyuşturucu madde satışından elde ettiği bir miktar paraya el konuldu. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şahıslara da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Narkotik, Elbistan, 3. Sayfa
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