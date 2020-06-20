Elbistan'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis, Gaziantep'ten ilçeye yapılmak istenen uyuşturucu sevkiyatını başarılı bir operasyonla engelledi. Uyuşturucu maddeyi ilçeye sokamadan kıskıvrak yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarına yönelik olarak Elbistan- Göksun karayolunda uygulama yaptı. Narkotik ekipleri, Gaziantep'ten geldiği öğrenilen bir aracı durdurdu. Araçta ve içindeki şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 153.75 gram ateş-buz olarak adlandırılan metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ