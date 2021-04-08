Elbistan'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan- Göksun karayolunda uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir minibüsü durdurdu. Minibüsteki yolculardan E.Ç.'nin üst aramasını yapan narkotik ekipleri, 46,46 gram metamfetamin ve 49,79 gram sentetik kannabinoid adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında genişleyen operasyonda bir araç ve ikamette arama yapıldı. Arama sonucunda 32,55 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu olayla ilgili de M.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Her iki operasyonda toplam 79.01 gram metamfetamin maddesi ve 49.79 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmiş oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ