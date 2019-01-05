Son Dakika Haberleri: Elbistan'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Elbistan'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elbistan'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyonda; A.C. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı M.B., E.Z., M.A.H., A.B. ve İ.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada şoför koltuğunun başlık kısmı ile yolcu koltuğunun kılıfının arasına sıkıştırılmış bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca araçta yapılan aramada, koltuğun altına saklanmış ruhsatsız tabanca ve silaha ait şarjör ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Narkotik ekipleri, operasyonun devamında Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararına istinaden A.C. isimli şüphelinin ikametinde arama yaptı. Aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve farklı çaplarda 49 adet fişek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para bulundu. Ele geçirilen silah ve paraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer 5 şüpheliye ise adli işlem yapıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:50 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa
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