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Elbistan'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Elbistan'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Doğan Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik jandarma ekipleri operasyon yaptı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 300 gram uyuşturucu madde ile birlikte 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgili H.Y ve H.V.K. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Uyuşturucu Ticareti, Kahramanmaraş, Jandarma, Elbistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:33 Kaynak: İHA
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