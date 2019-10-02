Elbistan'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Doğan Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik jandarma ekipleri operasyon yaptı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 300 gram uyuşturucu madde ile birlikte 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Olayla ilgili H.Y ve H.V.K. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ