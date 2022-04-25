Elbistan'da Yaşayan Gazi Babası Kanmaz'ın Elektriği, 1277 Liralık Faturasını Ödeyemediği İçin Kesildi: "Yazanlara Lanet Olsun" - Son Dakika
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Elbistan'da Yaşayan Gazi Babası Kanmaz'ın Elektriği, 1277 Liralık Faturasını Ödeyemediği İçin Kesildi: "Yazanlara Lanet Olsun"

25.04.2022 23:52

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan, gazi babası Yusuf Kanmaz sobasını hurdacıya sattı, elektrikli ısıtıcı kullandı. Kanmaz’ın elektriği, bin 277 lira tutarındaki faturayı ödeyemediği için 4 gün önce kesildi. CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan’ın evinde ziyaret ettiği Kanmaz, “Odun, kömürüm yok diye elektrik yaktım, 20 gün önce de sobayı sattım. Yazanlara lanet olsun, verenlere lanet olsun” dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan, gazi babası Yusuf Kanmaz sobasını hurdacıya sattı, elektrikli ısıtıcı kullandı. Kanmaz'ın elektriği, bin 277 lira tutarındaki faturayı ödeyemediği için 4 gün önce kesildi. CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan'ın evinde ziyaret ettiği Kanmaz, "Odun, kömürüm yok diye elektrik yaktım, 20 gün önce de sobayı sattım. Yazanlara lanet olsun, verenlere lanet olsun" dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Kanmaz, kömür sobasını cep harçlığı yapmak için hurdacıya sattı ve elektrikli ısıtıcı kullanmaya başladı. Bir aylık elektrik faturası bin 277 lira geldi. Kanmaz'ın elektriği bu faturayı ödeyemediği için 22 Nisan'da kesildi.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, oğlu asker gazisi Kanmaz'ı evinde ziyaret etti. Arslan ile elektriği kesilen Kanmaz arasında şu diyalog geçti:

"Arslan: Yusuf kardeş, kaç fatura ödeyemedin?

Kanmaz: Tek fatura başkanım.

Arslan: Yani hepsi birikmiş fatura mı bunların?

Kanmaz: Hayır, tek fatura.

Arslan: Şimdi senin kömürün yok, elektrik yaktın.

Kanmaz: Odun, kömürüm yok diye elektrik yaktım, 20 gün önce de sobayı sattım, harçlık ettim kendime; hurdacıya verdim.

Arslan: Kömür sobasını sattın, 1277 lira fatura var. Vatandaşımız ödeyememiş, ödeyemediği içinde bu Ramazan gününde maalesef elektriğini kesmişler. Karanlığa mahküm kalmış. Çalışmıyor da işi de yok. Duyduğunuz gibi sobasını da satmış. Maalesef içler acısı bir durum.

Kanmaz: Yazanlara lanet olsun, verenlere lanet olsun.

Arslan: Genel Başkanımızın da bahsettiği milletimizin sesini duyurmak için yaptığı eylem de tam bunu anlatmak içindi. Maalesef ilgililer bunu farklı yansıtmaya çalıştılar."

Elbistan'da Yaşayan Gazi Babası Kanmaz'ın Elektriği, 1277 Liralık Faturasını Ödeyemediği İçin Kesildi: Yazanlara Lanet Olsun
Elbistan'da Yaşayan Gazi Babası Kanmaz'ın Elektriği, 1277 Liralık Faturasını Ödeyemediği İçin Kesildi: Yazanlara Lanet Olsun
Elbistan'da Yaşayan Gazi Babası Kanmaz'ın Elektriği, 1277 Liralık Faturasını Ödeyemediği İçin Kesildi: Yazanlara Lanet Olsun
Elbistan'da Yaşayan Gazi Babası Kanmaz'ın Elektriği, 1277 Liralık Faturasını Ödeyemediği İçin Kesildi: Yazanlara Lanet Olsun

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Kahramanmaraş, Hisarcık, Elbistan, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Elbistan'da Yaşayan Gazi Babası Kanmaz'ın Elektriği, 1277 Liralık Faturasını Ödeyemediği İçin Kesildi: 'Yazanlara Lanet Olsun' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elbistan'da Yaşayan Gazi Babası Kanmaz'ın Elektriği, 1277 Liralık Faturasını Ödeyemediği İçin Kesildi: "Yazanlara Lanet Olsun" - Son Dakika
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