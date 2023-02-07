Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor. Elbistan'da depremin yol açtığı yıkım dron ile görüntülendi. Birçok evin depremde hasar gördüğü, Elbistan'ın adeta hayalet bir kasabaya dönüştüğü görüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elbistan'da yıkım dron ile görüntülendi - Son Dakika

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