Elbistan'da zirai donun yol açtığı hasarın tespitine başlandı - Son Dakika

Elbistan'da zirai donun yol açtığı hasarın tespitine başlandı

11.05.2021 14:48
Elbistan'da zirai donun yol açtığı hasarın tespitine başlandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan ve kayısı ağaçları başta olmak üzere ayçiçeği, pancar ve mısır gibi ürünlerde ciddi hasara neden olan zirai donun ardından hasar tespit çalışmaları başladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan ve kayısı ağaçları başta olmak üzere ayçiçeği, pancar ve mısır gibi ürünlerde ciddi hasara neden olan zirai donun ardından hasar tespit çalışmaları başladı.

Özellikle ilçenin Sultan Korusu bölgesinde kayısı ağaçlarının yüzde 80'inin zarar gördüğü belirtilirken, ova kesimde de binlerce dönümlük arazideki ayçiçeği, mısır ve pancar da zirai dondan nasibini aldı.

Elbistan'da gece saatlerinde 50-60 kilometre hızla esen poyraz hava sıcaklığını ciddi şekilde düşürdü. Eksi 4'e kadar düşen soğuk nedeniyle geniş bir alandaki meyve ağaçları ve yaz ekilişleri zirai dondan olumsuz etkilendi.

TARSİM eksperleri ile Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve Elbistan Ziraat Odası tarım danışmanları sahadaki hasar tespit çalışmalarına başladı. Zirai donunun vurduğu yerlerin başında ise Sultan Korusu grup mahalleleri geliyor. Zirai don nedeniyle ağaçların buz tabakası ile kaplandığı Sultan Korusu grup mahalleri 1500-1700 rakımda yer alması sebebiyle, bu bölgede bulunan kayısı ağaçları geç çiçek açıyor. Zararın yüzde 80 olarak tahmin edildiği bu bölgedeki hasarın büyüklüğü de zirai don olayının tam da çiçeklenme döneminde yaşanmasından kaynaklanıyor. Daha erken çiçek açan ve çağla olgunluğuna erişen kayısılarda da benzer bir durum söz konusu. Büyükyapalak, Gökçek, Evcihüyük, Küçükyapalak, Hacıhasanlı mahallelerinde çağla haline gelen kayısı çekirdeğinin bu mevsimde beyaz olması gerekirken, dondan dolayı kahverengiye dönüştü.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, ilçe genelindeki don hasarının büyük olduğunu dile getirerek hasar tespit çalışmaları için de gerekli çalışmalara başlandığını söyledi.

Ayçiçeği, mısır ve pancar gibi ekilişlerde çiftçilerin yeniden ekim yapmak zorunda kaldığını ifade eden Başkan Bulut, "Çiftçinin kaybı büyük" dedi.

Tarımın doğa şartlarından ayrı düşünülemeyeceğini anlatan Başkan Bulut, "Çiftçiliği ve üreticiliği doğa şartlarından ayrı tutmak mümkün değil. Bölgemiz, bu gece doğanın getirdiği en büyük olumsuzluklardan biri olan don olayı ile mayıs ayında karşı karşıya kaldı. Neredeyse ilçenin tamamına yakın yerlerden hasar bilgileri almaya başladık. Odamızdaki tarım danışmanlarımız şu anda sahada çalışıyorlar. Gerekli tespitleri yapıyorlar. Yüksek kesimlerdeki kayısı ağaçlarında ciddi hasar var. Ovada da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Ayçiçeği, mısır ve şekerpancarında da hasar bilgileri geldi. Yaz ürünleri zarar gören çiftçilerimizin yeniden ekim yapmaktan başka çaresi yok. Bu da yüksek girdi fiyatlarının altında beli bükülen çiftçimizin, yeniden tohum ve gübre ve mazot kullanmak zorunda kalması demek. Büyük umutlarla ektiği ürünü zarar gören çiftçimiz, ikinci ekim nedeniyle verim kaybı yaşayabilir" ifadelerini kullandı.

Sigorta yaptıran kayısı üreticilerine TARSİM'le irtibata geçmeleri çağrısında bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, "Yüksek kesimlerdeki kayısı ağaçlarında hasarın daha çok olduğunu görüyoruz. Kayısı yetiştiricisi bu sene de umduğunu bulamadı. TARSİM eksperleri, ağaçlarını sigortalatan üreticilerin bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Bu ürünlerin hepsinde emek var alın teri var. Allah, bundan sonra çiftçimize zarar ve ziyan yaşamadan bir yıl geçirmeyi nasip eder inşallah" şeklinde konuştu.

Uncular Mahalle Muhtarı Yusuf Güllü ise, bölgedeki sıcaklığın eksi 4 dereceye kadar düşmesi sonucunda hiç beklemedikleri bir zirai don olayı ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Şu anda mahallelerindeki ana geçim kaynağı olan kayısı ağaçlarındaki hasarın yüzde 80 civarında tahmin ettiklerini anlattı.

Ova bölgelerde yaz ekilişleri zarar gören çiftçiler de yeni ekim için harıl harıl çalışmaya başladı. Bazı çiftçiler, hasarın etkisini görebilmek için birkaç gün beklemeyi tercih ederken birçok çiftçi de ikinci ekim çalışmaları için kolları sıvadı. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan'da zirai donun yol açtığı hasarın tespitine başlandı
Elbistan'da zirai donun yol açtığı hasarın tespitine başlandı
Elbistan'da zirai donun yol açtığı hasarın tespitine başlandı
Elbistan'da zirai donun yol açtığı hasarın tespitine başlandı
Elbistan'da zirai donun yol açtığı hasarın tespitine başlandı
Elbistan'da zirai donun yol açtığı hasarın tespitine başlandı

Kahramanmaraş, Hisarcık, Elbistan, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elbistan'da zirai donun yol açtığı hasarın tespitine başlandı - Son Dakika Ekonomi


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