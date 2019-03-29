Elbistan'daki Kazada Araçta Sıkışan Sürücü Yaralandı
2 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada ciple çarpıştıktan sonra refüje çıkan otomobilin sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde meydana gelen kazada ciple çarpıştıktan sonra refüje çıkan otomobilin sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı.
Kaza, Malatya
Caddesi ile Manas Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'nin idaresindeki 46 VG 095 plakalı ciple S.P.'nin kullandığı 46 E 5597 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü S.P., araçta sıkıştı. Yaralı sürücüye ilk müdahale sıkıştığı koltukta 112 Acil Servis
ekiplerince yapıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Cip sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:28 Kaynak: İHA
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