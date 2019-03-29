Son Dakika Haberleri: Elbistan'daki Kazada Araçta Sıkışan Sürücü Yaralandı

Elbistan'daki Kazada Araçta Sıkışan Sürücü Yaralandı

2 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada ciple çarpıştıktan sonra refüje çıkan otomobilin sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı.

Elbistan'daki Kazada Araçta Sıkışan Sürücü Yaralandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada ciple çarpıştıktan sonra refüje çıkan otomobilin sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi ile Manas Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'nin idaresindeki 46 VG 095 plakalı ciple S.P.'nin kullandığı 46 E 5597 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü S.P., araçta sıkıştı. Yaralı sürücüye ilk müdahale sıkıştığı koltukta 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cip sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:28 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisten Kaçarken Attıkları Poşetten 2 Bin Yıllık Tarih Çıktı Eriğin Kilosu 500 Liradan 150 Liraya Düştü Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:31:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elbistan'daki Kazada Araçta Sıkışan Sürücü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]