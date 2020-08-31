Elbistan'dan 26 ülkeye ay çekirdeği ihracatı - Son Dakika

Elbistan ilçesinde üretilen ay çekirdeği, 26 ülkeye ihraç ediliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en kaliteli ayçiçeğinin Elbistan'da üretildiğini dile getirdi.

İlçede yetişen çekirdeğin önemli bir ihraç kalemi olduğunu ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"26 ülkeye ay çekirdeği ihracatı yapar konumdayız. Özellikle çerezlik ay çekirdeğinin merkezi Elbistan diyebiliriz. Ben çiftçimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yıl ki hasattan çok kaliteli çekirdek elde ediliyor. Bu sebeple her zaman olduğu gibi yine Elbistan ay çekirdeği tercih edilecektir. Çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum."