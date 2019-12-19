Elbistan'dan Çin'e mermer ihracatı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkarılan gri renkli mermerler, Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine satılıyor.

Çin'den bölgeye gelen bir grup firma temsilcisi, ocakları inceledi, mermer yataklarına ilişkin bilgi aldı.

Heyete eşlik eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mermerin ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'nde mermer işleme atölyeleri kurulması için firmaların başvuruları olduğunu belirten Gürbüz, yurt dışına kütle mermerin yanı sıra işlenmiş mermer ürünlerinin de satışının yapılabilmesi için istekli firmalara Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer tahsisi yapacaklarını ifade etti.

Gürbüz, "Bu çalışmaları bütün olarak düşündüğümüzde kent ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. İstihdama katkı sağlayacaktır." dedi.

"50 bin ton mermer üretmeyi planlıyoruz"

Bölgede üretim yapan bir firmanın işletmecisi Mahfuz Korkmaz da Çin'e yaklaşık 1000 ton mermer ihraç ettiklerini söyledi.

Ar-Ge çalışmalarının ardından alınan izinlerle üretime kısa süre önce başladıklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Elbistan'daki mermer, fayansla rekabet edebilecek desene sahip gri bir mermer. Burada ürettiğimiz mermeri Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediyoruz. 2020 yılında 50 bin ton mermer üretmeyi planlıyoruz. Bu rakam üretim yapan diğer iki firmayla birlikte 150 bin ton olarak planlanmakta. Bunun maddi değerinin de 25 milyon dolar olması bekleniyor. Bu bölgede 10 milyon ton rezerv olduğunu tahmin ediyoruz. Yaklaşık 30 yıl sürecek bir çalışmayla Elbistan mermeri ekonomiye kazandırılacaktır."