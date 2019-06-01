Elbistan Devlet Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı

Kahramanmaraş
'ın Elbistan Devlet Hastanesi
'nde mide küçültme ve tüp mide ameliyatı yapıldı.
Elbistan Devlet Hastanesinde görevli Op.Dr. Uğur Kılınç ve Op.Dr. Vural Soyer tarafından 1 hastaya mide küçültme, iki hastaya da tüp mide operasyonu yapıldı.
Op. Dr. Uğur Kılınç, yaptığı açıklamada, hastanedeki hocalarla el ele vererek Elbistan için ihtiyaç olan bu ameliyatları getirmeye çalıştıklarını ve sonunda başarılı olduklarını söyledi.
Elbistan'da obezite cerrahisi yönteminin ilk kez yapılmaya başlandığını belirten Op. Dr. Vural Soyer de, yapılan tüp mide ameliyatlarının başarılı geçtiğini belirterek, "Hastalarımız şu anda gayet sağlıklılar. Ameliyat sonrası uygulayacağımız programlarla da kısa süre içerisinde kilolarından kurtulacaklardır." dedi.
Ameliyat olanlardan Fatma Kılınç ve Tuba Akkuş
da sağlıklarının gayet yerinde olduğunu, sağlıklı ve zayıflayacağı günleri beklediklerini belirterek, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.