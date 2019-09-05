Son Dakika Haberleri: Elbistan devlet hastanesi'nde 'taciz' iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Elbistan devlet hastanesi'nde 'taciz' iddiası

2 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki devlet hastanesinde ameliyat olan bir hastayı taciz ettiği iddia edilen anestezi teknisyeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Elbistan devlet hastanesi'nde 'taciz' iddiası, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki devlet hastanesinde ameliyat olan bir hastayı taciz ettiği iddia edilen anestezi teknisyeni hakkında soruşturma başlatıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, adli soruşturmanın yanında idari soruşturma da açıldığı ve teknisyenin görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Olay, geçtiğimiz Temmuz ayında Elbistan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ameliyat olan bir hasta, ismi açıklanmayan anestezi teknisyeninin kendisini taciz ettiğini öne sürerek polise şikayetçi oldu. Bunun üzerine teknisyen hakkında soruşturma açıldı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayla ilgili Elbistan Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hastanın şikayetçi olduğu gün anestezi teknisyeni hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Aynı gün hastanemiz idaresi tarafından da adli sorus¸turmaya ek olarak idari sorus¸turma bas¸latılmıs¸ olup ilgili anestezi teknisyeni personel sorus¸turmanın salahiyeti ac¸ısından hastanedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı tarafından yürütülen adli süreç ve tarafımızdan yürütülen idari soruşturma süreci devam etmektedir. Elbistan Devlet Hastanesi olarak tu¨m birimlerimizle Elbistan ve yo¨re halkına hak ettikleri kaliteli sagˆlık hizmetini sunabilmek ic¸in 7/24 bu¨yu¨k bir o¨zveri ile c¸alıs¸maktayız. Yas¸anan bu mu¨nferit olayla ilgili devam eden adli ve idari sorus¸turmalar neticesinde suç tespit edilirse gerekli her cezanın uygulanacagˆından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bir kez daha tekrarlamak isteriz."

Devlet Hastanesi, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastane yönetimden taciz iddialarıyla ilgili açıklama
Polis, İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon düzenledi AK Parti'de ihracı istenen Davutoğlu ve üç isme tebligat gönderildi Elektrik dağıtım şirketi, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye de şirketin 'ruhsatsız' binasını mühürledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 02:10:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elbistan devlet hastanesi'nde 'taciz' iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]