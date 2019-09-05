Elbistan devlet hastanesi'nde 'taciz' iddiası

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki devlet hastanesinde ameliyat olan bir hastayı taciz ettiği iddia edilen anestezi teknisyeni hakkında soruşturma başlatıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, adli soruşturmanın yanında idari soruşturma da açıldığı ve teknisyenin görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Olay, geçtiğimiz Temmuz ayında Elbistan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ameliyat olan bir hasta, ismi açıklanmayan anestezi teknisyeninin kendisini taciz ettiğini öne sürerek polise şikayetçi oldu. Bunun üzerine teknisyen hakkında soruşturma açıldı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayla ilgili Elbistan Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hastanın şikayetçi olduğu gün anestezi teknisyeni hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Aynı gün hastanemiz idaresi tarafından da adli sorus¸turmaya ek olarak idari sorus¸turma bas¸latılmıs¸ olup ilgili anestezi teknisyeni personel sorus¸turmanın salahiyeti ac¸ısından hastanedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı tarafından yürütülen adli süreç ve tarafımızdan yürütülen idari soruşturma süreci devam etmektedir. Elbistan Devlet Hastanesi olarak tu¨m birimlerimizle Elbistan ve yo¨re halkına hak ettikleri kaliteli sagˆlık hizmetini sunabilmek ic¸in 7/24 bu¨yu¨k bir o¨zveri ile c¸alıs¸maktayız. Yas¸anan bu mu¨nferit olayla ilgili devam eden adli ve idari sorus¸turmalar neticesinde suç tespit edilirse gerekli her cezanın uygulanacagˆından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bir kez daha tekrarlamak isteriz."