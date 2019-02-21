Elbistan Devlet Hastanesi Yanık Odasıyla Sevkler Azaldı

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Akif Türk, hastanede yaklaşık bir yıl önce açılan yanık odasının bugüne kadar yüzlerce vatandaşın sağlığına kavuşmasını sağlandığını ve ilçe dışına sevklerin azaldığını söyledi.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Akif Türk, hastanede yaklaşık bir yıl önce açılan yanık odasının bugüne kadar yüzlerce vatandaşın sağlığına kavuşmasını sağlandığını ve ilçe dışına sevklerin azaldığını söyledi.



Türk, yaptığı açıklamada, halka sağlık hizmetlerini eksiksiz verebilmek adına hastanelerin kendisini sürekli yenileyerek yeni hizmetler sunmak için çalışmalar yaptığını belirtti.



Bu yeniliklerden birinin de 2018 yılı mart ayından itibaren hizmet vermeye başlayan yanık odası olduğunu dile getiren Türk, 5 yataklı yanık odasında bir genel cerrahi uzmanı ve üç hemşirenin görev yaptığını söyledi.



Yanık odasının bölge insanı için de önemli bir hizmet olduğunu ifade eden Türk, "Hastanemizde bugüne kadar tüm polikliniklerde yanık tanısıyla bin 138 hastaya, yanık polikliniğimizde ise 443 hastaya ayakta tedavi hizmeti verilmiştir. Yanık odasında 68 hastaya 414 gün yatarak tedavi hizmeti verilmiş olup, sağlıklarına kavuşmaları sağlanmıştır. Yanık odasının açılması ile birlikte yanık sevklerini azaltarak halkımıza kendi memleketinde hizmet alma şansını sağlamaktayız. Ayrıca yanık odasının yanık ünitesi olarak hizmet vermesi için gerekli çalışmalar ve başvurular yapılmıştır." diye konuştu.



Yanık odası sorumlu doktoru Op. Dr. Uğur Kılınç ise yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar ve yeni doğan yanık hastaları dışında hemen hemen tüm yanık hastalarının bakım ve tedavilerini yapabilecek düzeyde bilgi, birikim, tecrübe ve teknik imkana sahip bir ekiple çalıştıklarını kaydetti.

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