Elbistan Esnaf ve Bakkallar Odasından kira indirimi çağrısı - Son Dakika

Elbistan Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafların kepenk indirmemesi için mülk sahiplerinden kira indirimi yapmaları çağrısında bulundu.



Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri sahiplerine, "Kiralar indirilsin, kepenkler indirilmesin" çağrısı yaptıklarını söyledi.

Koronavirüs salgını dolayısı ile esnafların zor günler yaşadığını ifade eden Şahin, "Önlemler kapsamında birçok iş yeri kapatıldı. Kazançtan vazgeçen esnafımız ayakta kalmanın hesabını yapmaya başladı. Esnafımızın ayakta kalabilmesi için mülk sahiplerinden dükkan kiralarında indirim yapmalarını istiyoruz. Aksi halde dükkan kirasını ödemekte zorlanacak olan birçok esnafımız bulunmaktadır. Mülk sahipleri yaptığımız çağrıya olumlu yanıt verdi. Birbiri ardına indirim yapmaya başladılar. İnşallah birlikte hareket edip, eksiklerimizi tamamlayarak bu zor günleri de atlatmayı başaracağız." ifadelerini kullandı.