Üye Girişi
Elbistan Festivali, Cem Adrian'la coştu! On binlerce kişi konser alanını doldurdu - Son Dakika

Elbistan Festivali, Cem Adrian'la coştu! On binlerce kişi konser alanını doldurdu

27.07.2021 17:09

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen Elbistan Festivali, Cem Adrian konseri ile başladı. Festivalde insan seli yaşanırken, on binlerce kişi Adrian'ın şarkıları ve türküleri ile keyifli dakikalar geçirdi.

Başta Elbistanlılar olmak üzere gurbetçiler ve Türkiye'nin birçok yöresinde yaşayan Elbistanlılar ile çevre il ve ilçelerden gelen on binlerce kişiyi buluşturan Elbistan Festivali, kortej yürüyüşü ile start aldı. Atlı zabıta ekipleri ve bando eşliğinde Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı'nda festival meşalesi yakıldı. Dulkadiroğlu Caddesi'nde devam eden kortej, Ahmet Karacabey Caddesi'nden geçerek tekrar başladığı noktada sona erdi. Elbistan Festivali'ndeki büyük coşku, gençlerin sevgilisi Cem Adrian'ın konser programından saatler öncesinden alana yansıdı.

ISLIK VE ALKIŞLAR YÜKSELDİ

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu izleyiciler, Pınarbaşı mesire alanında yerini aldı. Konser anı yaklaştıkça da heyecan ve coşku tavan yaptı. Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın sahneye çıkmasıyla ise alandan alkışlar ve ıslık sesleri yükseldi. Cem Adrian, sahneye çıktığında on binlerce kişiyi görünce, "Elbistan'a daha önce neden gelmemişim. Çok eğleneceğimize söz veriyorum" dedi.

Elbistan Festivali'nde Cem Adrian coşkusu! On binlerce kişi konsere akın etti

HEP BİR AĞIZDAN ŞARKI SÖYLEDİLER

Alanı dolduran 7'den 70'e on binlerce kişi, hep bir ağızdan Adrian'ın seslendirdiği türkü ve şarkılara eşlik etti. Adrian, konserine dillere pelesenk olan şarkıları ile başladı.

Elbistan Festivali'nde Cem Adrian coşkusu! On binlerce kişi konsere akın etti

Adrian, konserin ilk bölümünde Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ü sahneye davet etti. Başkan Gürbüz, alanı dolduran coşkulu kalabalığa hitaben, "Çok güzelsiniz. Harikasınız. Cem Adrian'ı ağırlamak bizler için çok güzel. Festivalimize ülkemizin en güzel seslerinden ve yorumcularından biri ile başladık. Cem Adrian, Elbistan'ı çok seviyor. Size değer Türkiye'ye değer sloganı ile bu festivali düzenledik. Gerçekten de görüyorum ki size değer. Elbistan bugün çok güzel. Bundan sonra da ilkleri yaşayacağız. Elbistan'ın sesini dünyaya duyuracağız. İyi ki varsınız" dedi.

Elbistan Festivali'nde Cem Adrian coşkusu! On binlerce kişi konsere akın etti

SEVİLEN ŞARKILARI SESLENDİRDİ

Daha sonra konserine kaldığı yerden devam eden Adrian, 'Gelemem diyorum sen gel diyorsun', 'Uzun ince bir yoldayım', 'Ben seni çok sevdim', 'Ela gözlüm' gibi şarkı ve türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Festivale 8 ünlü sanatçının daha katılacağı belirtildi.

Elbistan Festivali'nde Cem Adrian coşkusu! On binlerce kişi konsere akın etti
Elbistan Festivali'nde Cem Adrian coşkusu! On binlerce kişi konsere akın etti
Elbistan Festivali'nde Cem Adrian coşkusu! On binlerce kişi konsere akın etti
Elbistan Festivali'nde Cem Adrian coşkusu! On binlerce kişi konsere akın etti
Elbistan Festivali, Cem Adrian'la coştu! On binlerce kişi konser alanını doldurdu
Elbistan Festivali, Cem Adrian'la coştu! On binlerce kişi konser alanını doldurdu
Elbistan Festivali, Cem Adrian'la coştu! On binlerce kişi konser alanını doldurdu
Elbistan Festivali, Cem Adrian'la coştu! On binlerce kişi konser alanını doldurdu
Elbistan Festivali, Cem Adrian'la coştu! On binlerce kişi konser alanını doldurdu
Elbistan Festivali, Cem Adrian'la coştu! On binlerce kişi konser alanını doldurdu
Elbistan Festivali, Cem Adrian'la coştu! On binlerce kişi konser alanını doldurdu

Cem Adrian, Elbistan, Türkiye, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Elbistan Festivali, Cem Adrian'la coştu! On binlerce kişi konser alanını doldurdu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Caner Kayalı: Bu nasıl bir iştir ya.Yani bu olay yenimi oldu arşiv değil yani.İnanamıyorum.Daha dün 17000 lerde açıklanan vaka sayısından sonra bu haber insanın tüyleri diken diken oluyor.Artık Bu sağlık bakanlığı bu görüntülerden sonra milletimizden hiç bir fedakarlık istemesin bundan sonra.Sanki rüyada görüyoruz bu tabloyu.İnanılır gibi değil.Yani sağlık bakanlığı bu rezilliğe müsademi etti yani şimdi.Bundan sonra cenazede,yolda,belde hiç bir yerde "maske ,mesafe" hikayesini bize anlatmasın.Vaybe vaybe vay. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil 17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı 17:07 Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı Kaza yapıp kaçan sorumsuz sürücünün çarptığı 19 yaşındaki genç kurtarılamadı 16:59 Kaza yapıp kaçan sorumsuz sürücünün çarptığı 19 yaşındaki genç kurtarılamadı
Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor 16:52 Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı 16:39 Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi 16:20 İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi
CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır 15:32 CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu 15:04 Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu

Son Dakika Haberleri
17:30 Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu
17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil
17:07 Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti
16:54 Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı
16:48 Burak Elmas, Fatih Terim'i korudu: Haksız eleştirilerin karşısındayız
16:34 Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi
16:31 Tokyo Olimpiyatları'nda Mike Tyson'a gönderme yaptı! Rakibinin kulağını ısırmaya çalışan boksör gündem oldu
16:15 Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi
16:09 Sosyeteden mülteci yorumu! Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti
15:54 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu         
17:30
Ömer Halisdemir'e Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti         
17:08
Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor         
17:03
Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı         
16:54
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi         
16:34
2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı         
15:55
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu         
14:08
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 17:38:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elbistan Festivali, Cem Adrian'la coştu! On binlerce kişi konser alanını doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement