Elbistan Festivali'ne konsere gelen sanatçı berberde sitem eden damadın düğününde şarkı söyledi - Son Dakika

Kahramanmaraş'taki Elbistan Festivali'ne konser vermek için gelen sanatçı Yusuf Güney, gittiği berberde kendisine sitem eden damadın düğününde şarkı söyledi.

Elbistan Belediyesince ilçenin ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla düzenlenen müzik festivaline katılmak üzere kente gelen sanatçı Yusuf Güney, berberde karşılaştığı damat İsmail Toz'un "Akşam düğünüm var, konseriniz yüzünden pek katılan olmayacak" diye yakınması üzerine düğününe katılmaya karar verdi.

Düğünün yapılacağı salonun adresini alan Güney, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile katılarak jest yaptı.

Damat İsmail Toz ile Melek Bozgöz'e mutlu günlerinde eşlik eden Güney, sahneye çıkarak, yaşadıkları diyaloğu davetlilerle paylaşıp, 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını seslendirdi.

Davetlilerle sohbet eden Güney daha sonra damat Toz ile beraber türkü de söyledi.

Yeni evlilere mutluluklar dileyen Güney, daha sonra festival alanında sahneye çıktı.