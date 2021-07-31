Elbistan Festivali'nin 5. gününde Irmak Arıcı sahne aldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'taki Elbistan Festivali'nin beşinci gününde sanatçı Irmak Arıcı konser verdi.

Elbistan Belediyesi tarafından ilçenin sosyal ve kültürel gelişimi ile kent ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla gerçekleştirilen festivalin 5. gününde ünlü sanatçı Irmak Arıcı sahne aldı.

Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen konser programına sanatçının hayranları büyük ilgi gösterdi.

Arıcı'ya çiçek takdim eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Ülkemizin birçok yerinde çıkan yangınlar var. Canlarımız, ormanlarımız yanıyor. Biz buna asla duyarsız kalamayız. Festival etkinliğimize en çok katılımın sağlandığı gün baz alınarak, katılım sağlayan her kişi için bir fidan dikeceğiz. Kızılay, UİD ve TEMA ile birlikte kampanyalar başlattık. Ormanlar bizim akciğerlerimiz. Sizleri de bağış yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Arıcı'da, kendisini sevenleriyle buluşturan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e teşekkür ederek, orman yangınlarına dikkat çekip herkesin elinden geleni yapmasını istedi.

Festivalde bugün akşam Oğuz Aksaç ve 1 Ağustos'ta da Melek Mosso ve Haluk Levent sahne alacak.