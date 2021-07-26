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Elbistan Festivali on binlerce kişiyi buluşturdu - Son Dakika

Elbistan Festivali on binlerce kişiyi buluşturdu

26.07.2021 23:32
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen Elbistan Festivali, Cem Adrian konseri ile başladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen Elbistan Festivali, Cem Adrian konseri ile başladı. Festivalde insan seli yaşanırken, on binlerce kişi Adrian'ın şarkıları ve türküleri ile coştu.

Başta Elbistanlılar olmak üzere gurbetçiler ve Türkiye'nin birçok yöresinde yaşayan Elbistanlılar ile çevre il ve ilçelerden gelen on binlerce kişiyi buluşturan Elbistan Festivali, kortej yürüyüşü ile start aldı. Atlı zabıta ekipleri ve bando eşliğinde Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı'nda festival meşalesi yakıldı. Dulkadiroğlu Caddesi'nde devam eden kortej, Ahmet Karacabey Caddesi'nden geçerek tekrar başladığı noktada sona erdi. Elbistan Festivali'ndeki büyük coşku, gençlerin sevgilisi Cem Adrian'ın konser programından saatler öncesinden alana yansıdı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu izleyiciler, Pınarbaşı mesire alanında yerini aldı. Konser anı yaklaştıkça da heyecan ve coşku tavan yaptı. Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın sahneye çıkmasıyla ise alandan alkışlar ve ıslık sesleri yükseldi. Cem Adrian, sahneye çıktığında on binlerce kişiyi görünce, "Elbistan'a daha önce neden gelmemişim. Çok eğleneceğimize söz veriyorum" dedi. Alanı dolduran 7'den 70'e on binlerce kişi, hep bir ağızdan Adrian'ın seslendirdiği türkü ve şarkılara eşlik etti. Adrian, konserine dillere pelesenk olan şarkıları ile başladı. Adrian, konserin ilk bölümünde Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ü sahneye davet etti. Başkan Gürbüz, alanı dolduran coşkulu kalabalığa hitaben, "Çok güzelsiniz. Harikasınız. Cem Adrian'ı ağırlamak bizler için çok güzel. Festivalimize ülkemizin en güzel seslerinden ve yorumcularından biri ile başladık. Cem Adrian, Elbistan'ı çok seviyor. Size değer Türkiye'ye değer sloganı ile bu festivali düzenledik. Gerçekten de görüyorum ki size değer. Elbistan bugün çok güzel. Bundan sonra da ilkleri yaşayacağız. Elbistan'ın sesini dünyaya duyuracağız. İyi ki varsınız" dedi.

Daha sonra konserine kaldığı yerden devam eden Adrian, 'Gelemem diyorum sen gel diyorsun', 'Uzun ince bir yoldayım', 'Ben seni çok sevdim', 'Ela gözlüm' gibi şarkı ve türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Festivale 8 ünlü sanatçının katılacağı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Cem Adrian, Elbistan, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Elbistan Festivali on binlerce kişiyi buluşturdu - Son Dakika Magazin


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