Elbistan'ı seracılık üssüne dönüştürecek ilk adım atıldı - Son Dakika

Elbistan'ı seracılık üssüne dönüştürecek ilk adım atıldı

15.10.2020 11:18
Elbistan'ı seracılık üssüne dönüştürecek ilk adım atıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 5 dönümlük alanda kurulan yarı otomasyonlu modern serada domates ve salatalıkla birlikte birçok ürün yetiştirilecek.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 5 dönümlük alanda kurulan yarı otomasyonlu modern serada domates ve salatalıkla birlikte birçok ürün yetiştirilecek.

Elbistan, seracılık alanındaki önemli bir yatırıma ev sahipliği yapacak. İlçeye bağlı kırsal Akbayır Mahallesinde İstanbul'da yaşayan iş adamı Necip Koca tarafından, 5 dönümlük alanda yarı otomasyona sahip sera kuruldu. Bölgede bu sektördeki en ciddi ve büyük yatırım olan tesiste, yaklaşık 30 kişiye istihdam sağlanacak.

Yatırımcı Necip Koca, memleketine böyle bir tesisi kazandırmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Söz konusu seranın, erkenci ürün almaya dönük bir yatırım olduğunu belirten Koca, "Uzun yıllardır İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmamız var. Memleketimize bu sektörde yatırım yapmak istedik. Elbistan'da sera mı olur şeklinde yanlış bir algı var. Biz hem bu algıyı kırma hem de memleketimizin ekonomisine katkı sunma adına bu serayı kurduk. 5 dönüm alanda kurulum işlemlerimiz tamamlandı. Tabii bu bir başlangıç. İlk adımı attık. İnşallah istediğimiz sonuçları alırsak 50 dönüme çıkarmayı planlıyoruz. Bu yıl için 35 bin adet marul fidesi dikeceğiz. İlkbaharla birlikte de domates, salatalık, biber gibi ürünleri yetiştireceğiz. Erkenci ürün olarak yetiştirip başta Elbistan olmak üzere çevre ilçelerimize göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Seranın yarı otomasyon sisteme sahip olduğunun bilgisini veren Koca, birçok noktasındaki sensörün içerinin sıcaklığını istenilen düzeyde tutacağını anlattı. Koca, "Burada üstü açılır yarı otomasyona sahip bir sistem kullandık. İçerinin sıcaklığı bitkinin türüne göre ayarlanabiliyor. Bölgemizde bir ilki gerçekleştirdik. Şuan seramız fide dikimine hazır hale geldi. İlk etapta 30 kişiye istihdam sağlayacağız. Seradan domatesin cinsine göre bir dönümden 13-15 ton arası domates, 12-13 ton arası salatalık üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah istediğimiz verimi yakalarsak alanımızı genişletip bölgenin ihtiyacını karşılayacak kapasiteye çıkmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan'ı seracılık üssüne dönüştürecek ilk adım atıldı
Elbistan'ı seracılık üssüne dönüştürecek ilk adım atıldı
Elbistan'ı seracılık üssüne dönüştürecek ilk adım atıldı

Kahramanmaraş, Elbistan, Yatırım, Domates, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elbistan'ı seracılık üssüne dönüştürecek ilk adım atıldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu Son dakika: Konut satışları eylül ayında 136 bin 744 oldu MHK, maçtan sonra restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus hakkında soruşturma açtı Kedicikler, Adnan Oktar grubunu deşifre eden Özkan Mamati'nin peşini bırakmıyor: Cumhurbaşkanına suikast timinin lideri iftirasını attılar 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı
Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti         
11:07
Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi         
10:25
Taraftarın tepki gösterdiği Welinton, istatistiklerde ligin zirvesine yerleşti Taraftarın tepki gösterdiği Welinton, istatistiklerde ligin zirvesine yerleşti         
10:19
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı         
10:05
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı         
08:50
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Kazakistan ile Türkiye uzay alanında iş birliği yapacak Kazakistan ile Türkiye uzay alanında iş birliği yapacak         
06:19
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 11:27:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elbistan'ı seracılık üssüne dönüştürecek ilk adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei