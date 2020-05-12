Elbistan'ın 'ağlayan gelinleri' - Son Dakika

Dünyadaki en nadide çiçeklerden biri olan ve 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin dağlık kesimlerinde çiçek açarak görsel şölen sunmaya başladı.



Türkiye'nin nadir bölgelerinde yetişen ve çok kıymetli olduğu için devlet koruması altında bulunan ters lale, Elbistan'a bağlı Gümüşdöven Mahallesi'nde Salavan Dağı'nın yaklaşık bin 700 metre yüksekliğindeki bir bölgede yetişiyor. Anadolu'da hüznün sembolü olarak bilinen ters laleler, yılda sadece 15 gün çiçek açıyor.



Elbistan'da çiçek açan ve güzelliği dillere destan olan ters lalelerle ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ağlayan gelinlerin, renkleri, kadife hassaslığındaki çiçeği ve estetik görünümü ile adeta bir doğa harikası olduğunu söyledi.



Ters lalelerin, Elbistan için çok özel bir çiçek olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "'Ağlayan gelinler' ilçemizin tanıtımı noktasında çok büyük önem arz ediyor. Ters laleler, Türkiye'nin belirli bölgelerinde yetişiyor. Dünyanın en nadide çiçekleri arasında yer alıyorlar ve nesli tehlikede olan bir çiçek türü. Kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan ters laleler aynı zamanda da süs bitkisi olarak da değerlendiriliyor. Bu özel çiçeğe Elbistan'da da rastlamak çok güzel. Gümüşdöven Mahallemizdeki Salavan Dağı'nda yaklaşık bin 700 metre yüksekliğinde yetişmektedir. Elbistan'da bulunan bu bitki koruma altına alınmış ve koparılması halinde cezai işlemi bulunmaktadır. Bu bitkinin ortalama 20-30 gün ömrünün olduğu biliniyor. Ters lalelerin alandaki sayıları oldukça fazla. Bu özel bitkinin doğal ortamda yetiştiği yöreler arasına Elbistan'ın da olması ilçemizin tanınırlığı açısından çok önemli. Bizlerde dünyada ender görülen bu ters lalelerin Elbistan'da yetiştiğini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Renkleri, kadife hassaslığındaki çiçeği ve estetik görünümlü tersliğiyle adeta bir doğa harikası, herkesin bu görsel şöleni izlemesi gerekir" şeklinde konuştu.



Ters lalelerin yetiştiği Gümüşdöven Mahallesi sakinleri ise ters laleleri görmek için çok sayıda vatandaşın bölgeye geldiğini anlattılar.



Koparana 61 bin TL ceza



Mahalle sakinlerinden Cengiz Eren, ters lalelerin 'ağlayan gelin' olarak anılmasının sebebini ise gece çiçeğin üstüne düşen çiğlere bağladı.



Bölgenin devlet koruması altında olduğunu ve ters laleleri koparanlara 61 bin TL ceza verildiğinin altını çizen Eren, "Şu an Elbistan'a bağlı Gümüşdöven Mahallesi Salavan Dağı'ndayız. 1700 metre yüksekliğe sahip bulunduğumuz yer. Ters laleler bu alana çok güzel bir görüntü katıyor. Bunları görmek için birçok insan buraya geliyor. Ters laleler bu bölgede ağlayan gelin olarak biliniyor. Bunun anlamı da gece ters lalelere çiğ düşüyor. Yapraklar üzerinde biriken su güneşin açması ile damlamaya başlıyor. Bunu gören insanlar ise ağlayan gelin olarak nitelendirmiştir. Devletimiz burayı korumaya almış. Koparılan her fide için 61 bin TL cezası bulunmaktadır. Bunları görmek için birçok insan buraya geliyor. Ters laleler bu bölgede ağlayan gelin olarak biliniyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e çok teşekkür ederiz. Ters lalelerin tanınırlığı için büyük gayretler gösteriyor" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ