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Elbistan, nadir görülen 'Ay halesi'ne tanıklık etti - Son Dakika

Elbistan, nadir görülen 'Ay halesi'ne tanıklık etti

14.02.2022 13:02
Elbistan, nadir görülen 'Ay halesi'ne tanıklık etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde birçok vatandaş, 'Ay halesi' olarak adlandırılan ve nadir rastlanan doğa olayına tanıklık etti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde birçok vatandaş, 'Ay halesi' olarak adlandırılan ve nadir rastlanan doğa olayına tanıklık etti.

Elbistan, gökyüzünde Ay çevresindeki beyaz halka olarak tabir edilen Ay halesine şahitlik etti. Ayı kuşatan çemberi gören vatandaşlar, cep telefonları ile bu doğa olayını fotoğraflamaya çalıştı. Çevre illerden de görüldüğü bildirilen Ay halesi adı verilen doğa olayının sebebinin ise, bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleri olduğu ortaya çıktı.

Yükseklerde altıgen şeklindeki buz kristallerinin, ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağladığı belirtilirken, Ay'dan farklı açılarla gelen ışıkların da buz kristallerine ulaştıktan sonra kırılarak dairesel halkalar oluşturduğu dile getiriliyor. Bilimsel olarak 'Ay halesi' olarak adlandırılan doğa olayının yılda birkaç kez yaşanabileceği öğrenildi.

(Murat Sürücü/ İHA)

Elbistan, nadir görülen 'Ay halesi'ne tanıklık etti

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Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elbistan, nadir görülen 'Ay halesi'ne tanıklık etti - Son Dakika


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