KAHRAMANMARAŞ - "Elbistan off-road Şenlikleri" başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesi ve Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü tarafından düzenlenen "Elbistan off-road Şenlikleri" parkur yarışmalarıyla başladı.

Türkiye'nin 30 illinden 50 araçla kente gelen 200 sporcu, Kalealtı Mahallesi Ekinözü yol ayrımında hazırlanan özel parkurda yarıştı.

Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücülerin çoğu, parkurda kalarak zor anlar yaşadı. Zamanla yarışan sporcular, zorlu etaptan en iyi sürede çıkmak için mücadele etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, off-road şenliklerinin kente yeni bir heyecan yaşattığını belirterek, kentin tanıtımına da önemli katkı sunduğunu söyledi.

Bu tür organizasyonların kent ekonomisine de önemli katkı sağladığını ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 kulüp 50 araç ve 200 civarında sporcumuz yarışlara katıldı. Akdeniz'den İç Anadolu'ya ve Karadeniz'e birçok kentimizden sporcumuz geldi. Şehrimiz için güzel bir etkinlik. Salgın nedeniyle uzun süre program yapamamıştık. Bundan sonraki süreçte de hem salgının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı kurtarabilmek hem de bunu birazcık ekonomiye de döndürebilmek adına sosyal kültürel ve sportif etkinlikler planlamıştık. Onların bir etkinliği de bugün şu anda Elbistan'da gerçekleşiyor. Ben şehrimizin tanıtılması adına kent ekonomisi adına ve bu spora gönül vermiş insanlarımızın yaşayacakları adrenalin adına güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yarışlara katılan ve organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Off-road şenliklerinin ikincisini düzenlemekten mutlu olduklarını belirten Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü Başkanı Galip Şahin de desteklerinden dolayı Elbistan Belediyesi'ne ve yarışlara katılan sporculara teşekkür etti.