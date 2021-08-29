Elbistan Off-Road Şenlikleri, Kahramanmaraş'ta tamamlandı

Elbistan Belediyesi ile Elbistan Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Elbistan Off-Road Şenlikleri, Kahramanmaraş'ta parkur yarışlarıyla sona erdi.

Türkiye'nin 30 ilinden 50 araçla kente gelen 200 sporcu, Kalealtı Mahallesi Ekinözü yol ayrımında hazırlanan özel parkurda yarıştı.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, S-1 klasmanında İskenderun Off-Road Kulübü'nden Murat Sever, S-2 klasmanında Niğde Off-Road Kulübü'nden Bülent Özer, S-3 klasmanında Beyşehir Off-Road Kulübü'nden Caner Bal ve S-4 klasmanında da Tokat Safari Kulübü'nden Mustafa Asker birinci oldu.

Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından verildi.

Gürbüz, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, kentin kültür ve sanat faaliyetlerinde önemli bir konuma gelmeye başladığını belirtti.

Şenliğe katılan sporculara teşekkür eden Gürbüz, "Bugün ev sahipliğini yaptığımız off-road şenliklerinde çok sayıda sporcumuzu ağırladık. Çocuklarımız, gençlerimiz hatta ileri yaştaki sporseverlerimiz, heyecanla yarışları takip etti. Kentimiz güzel bir adrenalin yaşadı. Bu etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Etkinlik takvimlerini bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz." diye konuştu.

S-1 klasmanında birinci olan Murat Sever, başarılı bir yarışın ardından dereceye girmenin kendisini sevindirdiğini belirtti.

Tören, kent protokolü ve yarışmacıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.