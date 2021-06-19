Elbistan Şehir Müzesi Açılışı - Son Dakika

Büyük çoğunluğu Elbistan topraklarından çıkarılan yaklaşık 1500 eserin yer aldığı Elbistan Şehir Müzesi'nin açılışı törenle yapıldı. Açılış törenine, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, Elbistan Kaymakamımız Özkan Demir, İlçe Belediye Başkanlarımız, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Seydihan Küçükdağlı, Siyasi Parti Temsilcilerimiz ve vatandaşlarımız katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, "Elbistan Şehir Müzesi'ni bu hale getirirken ilçeye bir kültür merkezinin yanında bir okul olma görevini de kendisine yüklemiş olduk. Elbistan'ın tüm kıymetli değerlerini bu müzede bulacaksınız. Elbistan'ın bilinen tarihini, şahsiyetlerini ve kültür varlıklarını gençlerimizin ziyaretine sunuyoruz" dedi.

Vali Coşkun ise, "Bugün Elbistan'ımızın ve bölgemizin tarihi ve kültürel değerlerini muhafaza etmesi yönüyle içerisinde birçok eserin yer aldığı ve her eserin ayrı bir öneme sahip olduğu Elbistan Şehir Müzemizin açılışının sevincini hep birlikte yaşıyoruz. 1930'lu yıllarda Hükümet Konağı olarak yapılan ve Cumhuriyet döneminin önemli eserlerinden biri olan binamız, Sayın Mahir Ünal bakanımızın gayretleri ve destekleri sayesinde bugün Müze olarak Elbistan İlçemiz başta olmak üzere İlimizin etnografik yapısının yanı sıra, tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına ışık tutmaktadır. Müzemiz hem mimari özellikleri ile hem de şu anda içerisinde bulunan eserler sayesinde tarihe adeta tanıklık etmemizi olanaklı kılmaktadır. Böyle güzel bir eserin Elbistan'a ve dolayısıyla İlimize kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, "Bir çocuğun kendisini doğduğu şehre ait hissedebilmesi için o şehrin tarihini ve kültürünü bilmesi gerekir. Bu müze, Elbistanlının tarihini, karakterini ve kimliğini anlatması açısından çok kıymetlidir. Müzemizin tarihimize, kültürümüze katkılar sunmasını bekliyorum. Müzelerimiz bize kim olduğumuzu hatırlatması açısından çok önemlidir. Öğrencilerimizin bu müzeyi ziyaret etmelerini istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal ve beraberindeki heyet, açılış kurdelesini kestikten sonra Müzeyi gezerek sergilenen eserler hakkında bilgiler aldı.