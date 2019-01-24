Elbistanlı Öğrenciler İçin Ankara Gezisi Düzenlendi

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde öğrenciler, gezi programı kapsamında şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir
'in kabri ile 15 Temmuz'un izlerinin bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü
ve Gölbaşı Özel Harekat Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.
Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hazırlanan "Bizim Çocuklar Proje"siyle ilçedeki ortaokul ve liselerden 65 öğrenciye milli ve manevi değerleri daha iyi anlatmak için gezi düzenlendi.
Proje koordinatörü Mustafa İlhan, yaptığı açıklamada, Ankara gezisinde gençleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
'ın misafir ettiğini söyledi.
TBMM binasını da ziyaret eden gençlerin, burada, 15 Temmuz'da darbeci hainlerin bombaladıkları yerleri gördüğünü dile getiren İlhan, "Gençler daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun misafiri olmuştur. Gençlerimizle, 15 Temmuz hain darbe girişimin en ağır izlerinin kaldığı Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Özel Harekat Merkezi Müdürlüğü ziyaretleri yapıldı. O gün orada bulunan kişilerden bizzat o gece neler yaşandığı gençlere anlatıldı." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın özel kalem müdürü Tuncay Akkoyun'un da gençleri ağırladığını dile getiren İlhan, daha sonra gençlerin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
, Millet Camisi önünde bomba atılan yerleri ve 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nı ziyaret ettiğini belirtti.
Ankara'daki gezinin ardından gençlerin Niğde
'de kahraman şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiğini aktaran İlhan, öğrencilerin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince yapılan Kurtuluş Panorama Müzesi ve Dondurma Müzesi'ne ziyaretler gerçekleştirdiğini kaydetti.