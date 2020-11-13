Elçibey: Dört helikopter istedim, vermediler - Son Dakika

Elçibey: Dört helikopter istedim, vermediler

13.11.2020 12:27

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını 44 gün süren harekatın ardından Ermenilerin elinden kurtardı.

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını 44 gün süren harekatın ardından Ermenilerin elinden kurtardı. Türkiye de iki devlet tek millet düsturuyla hep yanındaydı.

Savaşın daha kolay kazanılmasında etkili olan unsurlardan biri da silahlı insansız hava araçlarıydı. Son dönemde bu konuda dünyanın gıptayla baktığı teknolojilerin geliştiren Türkiye, istediği SİHA'ları Azerbaycanlı kardeşlerinin emrine sunmuştu.

Uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyeti, her daim Azerbaycan'ın yanında olduğunu ilan ediyor, "Bakü ne derse o" diyordu.

Ancak bundan 28 yıl önce bazı şeyler maalesef şimdiki gibi değildi. Azerbaycan'ın ikinci cumhurbaşkanı merhum Ebulfez Elçibey, Hocalı'da Ermeniler sivilleri katledip soykırım yaparken o dönem Türkiye'yi yönetenlerin kendilerine yardım etmediğini anlatmıştı. O dönemde cumhurbaşkanlığı makamı eskilerin deyimiyle noterlik makamı gibiydi. İcracı olan Başbakan Demirel ise Azerbaycan'a dört helikopter vermeyi uygun görmemişti. O dönem 4 helikopter vermeyen Türkiye'den savaştaki kardeşine SİHA'lar dahil her türlü desteği veren bir Türkiye konumuna gelmemiz, kat ettiğimiz mesafeyi göstermesi açısından da önemli bir gösterge oldu.

(İHA)

Elçibey: Dört helikopter istedim, vermediler
Elçibey: Dört helikopter istedim, vermediler
Elçibey: Dört helikopter istedim, vermediler
Elçibey: Dört helikopter istedim, vermediler

Azerbaycan, Türkiye, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elçibey: Dört helikopter istedim, vermediler - Son Dakika


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