Son Dakika Haberleri: Elçiliklerarası Asya Birliği Badminton Turnuvası Sona Erdi

Elçiliklerarası Asya Birliği Badminton Turnuvası Sona Erdi

28 dakika önce

ANKARA / DHAAnkara'daki Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Elçiliklerarası Asya Birliği Badminton Turnuvası tamamlandı.

Elçiliklerarası Asya Birliği Badminton Turnuvası Sona Erdi, System.String[]
ANKARA/ DHA

Ankara'daki Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Elçiliklerarası Asya Birliği Badminton Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonu ve Malezya Büyükelçiliği işbirliğinde organize edilen Elçiliklerarası Asya Birliği Badminton turnuvası coşkulu bir tören ile sona erdi.

Turnuvada; Endonezya, Singapur, Filipin, Vietnam, Tayland ve Brunei Büyükelçileri, elçilik çalışanları ve aileleri madalya mücadelesi verdi.

Açılış törenine Dış İşleri Bakanlığı Temsilcisi Niyazi Evren Akyol, Türkiye Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik ve Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen katıldı.

Başkan Özmekik'in tunuvaya katılan tüm ülkelere başarılar dilemesi ile müsabakalar başladı.

Kazanan takımlara madalya ve kupalarını, Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Genel Sekreter Hayati Kısacık, Brunei Büyükelçisi H. E. Mr. Shafiee Kassim, Malezya Büyükelçisi H. E. Mr. ABD Razak Abdul Wahab, Singapur Büyüleçisi H. E. Mr. Jonathan Tow ve Vietnam Büyüelçisi  H. E. Mr. Tran Quang Tuyen takdim etti.

Ödül töreni sonrasında, TBF Başkanı Murat Özmekik ve Genel Sekreter Hayati Kısacık, Asya Birliği Büyükelçilerine Türkiye Milli Takım forması ve plaket hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:46 Kaynak: DHA

Asya, Spor
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