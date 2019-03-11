Elçin Ekinci ile Göbeklitepe'ye Yolculuk: Kil Atölyesi

Sanatçı ve deneyimli eğitmen Elçin Ekinci ile 16 Mart Cumartesi günü saat 14:00-16:00 arasında Açık Diyalog İstanbul'da gerçekleştirilecek olan " Göbeklitepe'yi Keşif: Kil Atölyesi'nde, çocukları kültürel mirasların büyülü dünyasında yolculuğa çıkaracak. Atölyede katılımcılar, incelenen yapı ve eserler üzerine birlikte düşünme, araştırma veberaberinde yaratıcı üretimler yapma fırsatı sunacak.

6-15 yaş grubu çocuklar, atölyede Göbeklitepe'nin derinlikli dünyasında yolculuğa çıkarken, bu süreçte malzemenin deneyim imkanlarıyla düşünerek üç boyutlu yaratım, ifade zeminine sahip olacaklar.