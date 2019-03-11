Son Dakika Haberleri: Elçin Ekinci ile Göbeklitepe'ye Yolculuk: Kil Atölyesi

Elçin Ekinci ile Göbeklitepe'ye Yolculuk: Kil Atölyesi

25 dakika önce

"Göbeklitepe'yi Keşif: Kil Atölyesi'nde, çocukları kültürel mirasların büyülü dünyasında yolculuğa çıkaracak.

Elçin Ekinci ile Göbeklitepe'ye Yolculuk: Kil Atölyesi, System.String[]

Sanatçı ve deneyimli eğitmen Elçin Ekinci ile 16 Mart Cumartesi günü saat 14:00-16:00 arasında Açık Diyalog İstanbul'da gerçekleştirilecek olan " Göbeklitepe'yi Keşif: Kil Atölyesi'nde, çocukları kültürel mirasların büyülü dünyasında yolculuğa çıkaracak. Atölyede katılımcılar, incelenen yapı ve eserler üzerine birlikte düşünme, araştırma veberaberinde yaratıcı üretimler yapma fırsatı sunacak.

6-15 yaş grubu çocuklar, atölyede Göbeklitepe'nin derinlikli dünyasında yolculuğa çıkarken, bu süreçte malzemenin deneyim imkanlarıyla düşünerek üç boyutlu yaratım, ifade zeminine sahip olacaklar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:11 Kaynak: Bültenler

Ekinci, Göbeklitepe, Güncel
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