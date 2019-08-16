Son Dakika Haberleri: Elçin Sangu 35'inci yaşını kutladı
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Elçin Sangu 35'inci yaşını kutladı

22 dakika önce

"Yine çok güzel enerjilerle, mutlulukla adım attım yeni yaşıma. Düşünüp mesaj atan, güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Bir de yine beni şaşırtmayan, çocukları bağış toplayarak gülümseten sevenlerime özellikle teşekkür ederim."

Elçin Sangu 35'inci yaşını kutladı, System.String[]
"Yine çok güzel enerjilerle, mutlulukla adım attım yeni yaşıma. Düşünüp mesaj atan, güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Bir de yine beni şaşırtmayan, çocukları bağış toplayarak gülümseten sevenlerime özellikle teşekkür ederim."
Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:52 
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