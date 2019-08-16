Elçin Sangu 35'inci yaşını kutladı

"Yine çok güzel enerjilerle, mutlulukla adım attım yeni yaşıma. Düşünüp mesaj atan, güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Bir de yine beni şaşırtmayan, çocukları bağış toplayarak gülümseten sevenlerime özellikle teşekkür ederim."

"Yine çok güzel enerjilerle, mutlulukla adım attım yeni yaşıma. Düşünüp mesaj atan, güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Bir de yine beni şaşırtmayan, çocukları bağış toplayarak gülümseten sevenlerime özellikle teşekkür ederim."

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